Italia dice "no" a la reforma judicial de Meloni con un duro golpe político

Italia ha rechazado la controvertida reforma judicial impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni, según datos provisionales del referéndum constitucional celebrados el domingo y lunes, en los que el NO se impuso con el 54% de los votos frente al 46% del SÍ. El resultado representa un revés significativo para la primera ministra y su coalición de ultraderecha, en el poder desde 2022.

La reforma, que buscaba separar las carreras de jueces y fiscales, dividir el Consejo Superior de la Magistratura y establecer un sistema de sorteo para la elección de algunos miembros, fue defendida por Meloni como un intento de modernizar la Justicia italiana. Sin embargo, la oposición y numerosos juristas la consideraron un peligro para la independencia judicial y un intento de concentrar poder político sobre los tribunales.

Tras el escrutinio parcial de más del 73% de los votos, Meloni reconoció la derrota en su cuenta de X: “Los italianos han decidido, y respetamos esta decisión. Seguiremos adelante con responsabilidad y determinación”. La mandataria lamentó la “ocasión perdida para modernizar el país”, aunque aseguró que su Ejecutivo mantendrá la legislatura hasta 2027.

Reacciones y consecuencias políticas

El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, celebró el resultado como “una señal política contundente” y un triunfo para la Constitución italiana, mientras que el ex primer ministro y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, calificó la derrota de “sonora” y un recordatorio del peso de la ciudadanía frente al Ejecutivo.

El referéndum tuvo una participación cercana al 59%, convirtiéndose en la consulta constitucional con mayor afluencia de la última década. Muchos votantes reconocieron que su decisión estuvo más ligada a la valoración del Gobierno de Meloni que a los detalles técnicos de la reforma, en un contexto político marcado por la polarización y la atención internacional centrada en otros asuntos, como el conflicto en Irán.

Analistas interpretan la victoria del NO como uno de los mayores golpes políticos a la coalición de Meloni desde que llegó al poder, consolidando un mensaje de descontento ciudadano hacia el Ejecutivo ultraderechista y reforzando a los partidos de oposición de centro-izquierda que lideraron la campaña en contra de la reforma.

La reforma judicial, aprobada en el Parlamento en octubre de 2025 pero pendiente de ratificación popular, buscaba introducir cambios significativos en la estructura del sistema judicial, aunque la oposición argumenta que no soluciona las ineficiencias existentes y aumenta la burocracia sin garantizar imparcialidad ni eficacia en los tribunales.

Este resultado abre ahora un escenario de incertidumbre política en Italia y marca un revés simbólico y práctico para el proyecto estrella de Meloni, a menos de un año de los comicios generales previstos para 2027.