Italia rebaja impuestos a los combustibles frente a la escalada de los precios

El gobierno de Italia ha aprobado un recorte temporal de la fiscalidad aplicada al combustible, junto a un paquete de medidas para prevenir y combatir la especulación en los precios, en medio de una escalada del petróleo y el gas a raíz del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo a raíz de sus ataques contra Irán.

Así pues, se reducirá la tributación del diésel, la gasolina y el GLP durante un período de veinte días a partir de este jueves, lo que supondrá una bajada de precio de 25 céntimos por litro para el diésel y la gasolina, y de doce céntimos por kilo para el gas.

En paralelo, de cara a prevenir y combatir la especulación, se reforzará la supervisión de los precios de los combustibles por parte del ministerio de Empresa.

Además, durante un período de tres meses, las compañías petroleras deberán comunicar y publicar sus precios recomendados, que serán supervisados por las autoridades, con sanciones para quienes incumplan la norma.

De igual modo, se ha establecido un sistema de control reforzado para detectar cualquier anomalía en los precios y combatir las prácticas especulativas, mediante controles a lo largo de toda la cadena de suministro e informes a las autoridades competentes.

Por otro lado, el gabinete liderado por Giorgia Meloni ha aprobado una serie de medidas de apoyo a los sectores del transporte por carretera y la pesca. Se trata de créditos fiscales que compensen el incremento de los gastos desde el mes de marzo, en el caso del transporte; mientras el sector pesquero optará a un crédito fiscal especial de hasta el 20% de los gastos de combustible en el mismo periodo.

"Aunque hasta ahora el aumento de precios en Italia ha sido menor que en los principales países europeos, no es suficiente", ha blandido Meloni en la presentación de este paquete de medidas.