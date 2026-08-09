Italia califica de "inaceptable" la respuesta de España tras el restablecimiento de controles fronterizos

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha calificado de «incomprensible y totalmente inaceptable» la decisión de España de restablecer los controles fronterizos con Italia en respuesta a las medidas adoptadas por Roma tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.

«No estamos en contra de España, pero tenemos el deber de proteger nuestras fronteras», ha defendido Tajani en una entrevista publicada este domingo por el diario italiano "La Stampa". El ministro sostiene que Italia decidió suspender temporalmente el espacio Schengen porque se produjo una situación «extraordinaria» en Ceuta y ante el temor a nuevos movimientos migratorios.

Tajani ha señalado además que, según las autoridades españolas, existe riesgo de una nueva ola migratoria a mediados de agosto, por lo que considera que mantener los controles constituye una medida de precaución. También ha defendido que Italia es uno de los países más expuestos a posibles movimientos secundarios de migrantes dentro del espacio Schengen.

El ministro italiano ha cuestionado igualmente la política migratoria española y ha afirmado que la llegada de personas procedentes del África subsahariana supone, a su juicio, un riesgo para la seguridad. También ha criticado la regularización de migrantes impulsada por España durante los últimos meses.

España defiende sus controles

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha respondido a las declaraciones de Tajani y ha confiado en que Italia «reaccione» y tenga claro que el espacio Schengen está garantizado.

Aagesen ha subrayado que ninguno de los migrantes que llegaron a Ceuta ha pasado a la Península, por lo que considera que no se ha producido una vulneración del espacio Schengen. La ministra ha defendido además las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y ha señalado que el objetivo del Gobierno es «defender la dignidad de los ciudadanos españoles».

Controles durante 30 días

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este domingo la orden del Ministerio del Interior que restablece durante 30 días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia.

La medida, firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, comenzó a aplicarse a las 00:00 horas del sábado 8 de agosto y estará vigente, en principio, hasta las 24:00 horas del 7 de septiembre, aunque podrá levantarse antes si desaparecen las circunstancias que la motivaron.

Los controles afectan a los vuelos cuyo último aeropuerto de salida esté en Italia y a los buques, transbordadores y otros servicios de transporte de pasajeros procedentes de puertos italianos. El Gobierno justifica la decisión por la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y el riesgo de movimientos posteriores hacia otros países del espacio Schengen.

Durante la primera jornada, la Policía controló hasta las 21:00 horas a 199 viajeros nacionales de terceros países llegados en doce vuelos procedentes de Italia. Los controles se desplegaron en aeropuertos como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Valencia, Sevilla y Bilbao.

Críticas también desde la oposición italiana

La decisión del Gobierno de Giorgia Meloni también ha generado críticas entre la oposición italiana, que considera que Roma ha provocado una crisis diplomática con España «sin fundamento».

Desde Alianza Verde e Izquierdas y el Partido Democrático han reclamado al Ejecutivo italiano que retire los controles y han advertido de que la decisión puede terminar perjudicando a los propios ciudadanos italianos.