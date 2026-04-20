SIN INFORMACIÓN DE VÍCTIMAS
Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental
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Las autoridades de Japón han emitido este lunes una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.
La Agencia Meteorológica de Japón ha especificado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 16,55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.
Así, ha recalcado que la alerta de tsunami afecta a varias regiones del este y noreste del país, con la posibilidad de que lleguen olas de hasta tres metros de altura a la costa de las prefecturas de Hokkaido e Iwate.
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