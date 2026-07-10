Javier Solana defiende el papel de España en la OTAN: "Estamos haciendo todo lo que hay que hacer"

Javier Solana sale en defensa del papel de España en la OTAN y carga contra las críticas de Donald Trump.

El exsecretario general de la OTAN y ex Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Javier Solana, defendió este viernes el papel de España en la Alianza Atlántica y criticó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el compromiso español con la organización.

Antes de participar en un seminario sobre seguridad y defensa en la Unión Europea, celebrado en los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, Solana aseguró que España "está haciendo todo lo que hay que hacer" en materia de cooperación militar e internacional.

El exministro socialista respondió así a las recientes declaraciones de Trump durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, donde calificó a España de un "socio terrible", aunque posteriormente rectificó y afirmó que el país se había "redimido por completo".

Solana restó importancia al cambio de criterio del mandatario estadounidense al señalar que "cambia de opinión con relativa frecuencia", pero consideró que sus palabras "no son apropiadas", especialmente por haberse pronunciado en presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"España está haciendo todo lo que hay que hacer"

Durante su intervención, Solana defendió el compromiso de España con la Alianza Atlántica y aseguró que el país está respondiendo a todas las necesidades de cooperación.

"Estamos haciendo todo lo que hay que hacer y creemos que lo podemos hacer. Y se está haciendo", afirmó.

Asimismo, defendió que es compatible avanzar hacia una mayor autonomía estratégica europea sin renunciar al papel que desempeña la OTAN.

En este sentido, sostuvo que "la OTAN existe y hay que tratar de que siga existiendo", aunque reconoció que Europa todavía presenta importantes carencias en materia de defensa, especialmente en capacidades de defensa aérea.

Solana opinó que EEUU “no va a volver a ser” lo que fue en un pasado, y sostuvo que se acerca un futuro de “postrumpismo”

Un mundo "postrumpista"

El exsecretario general de la OTAN también reflexionó sobre el futuro del escenario internacional y consideró que Estados Unidos "no va a volver a ser" el país que fue en el pasado.

A su juicio, el mundo se dirige hacia una etapa de "postrumpismo", aunque advirtió de que el sistema internacional tampoco regresará al modelo previo a la llegada de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, afirmó que el presidente estadounidense "va a fracasar" y aseguró que se encuentra "cansado".

Defensa de la relación con Estados Unidos y mirada hacia África

Pese a sus críticas a Trump, Solana rechazó alimentar posiciones antiamericanas y defendió la necesidad de mantener una relación sólida entre Europa y Estados Unidos.

Además, reclamó una mayor atención hacia África en la política exterior europea y consideró que el continente "puede darnos una sorpresa positiva", al tiempo que pidió "respetar más" a los países africanos.

Durante el acto, moderado por el periodista Xavier Vidal-Folch y el catedrático de Relaciones Internacionales Francisco Aldecoa, Solana abordó los principales desafíos de la seguridad europea en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania, el fortalecimiento de la defensa común y las relaciones transatlánticas.