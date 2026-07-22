Un juez de Nueva York fija para el 1 de junio de 2027 el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Un juez federal de Estados Unidos ha fijado para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en un proceso judicial que se seguirá en el distrito sur de Nueva York.

La decisión ha sido adoptada por el magistrado Alvin K. Hellerstein tras una petición conjunta presentada por la Fiscalía y la defensa, que solicitaron más tiempo para preparar la documentación y las pruebas que serán incorporadas al procedimiento.

Según documentos judiciales, las fases previas al juicio se desarrollarán entre septiembre de este año y marzo de 2027, aunque el calendario podría modificarse en función de la complejidad de la causa y de la posible incorporación de información clasificada.

Acusaciones de narcotráfico y narcoterrorismo

Maduro está acusado de delitos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas, mientras que Flores también afronta distintos cargos penales. Ambos rechazaron las acusaciones durante su primera comparecencia ante el tribunal y sostienen que el proceso tiene una motivación política.

Ninguno de los dos ha solicitado la libertad bajo fianza mientras continúa la instrucción de la causa. La estrategia de la defensa pasa por presentar diferentes recursos antes de la celebración del juicio. Entre sus argumentos figura la posible inmunidad de Maduro por ostentar la Presidencia de Venezuela en el momento en que presuntamente se produjeron los hechos investigados. El tribunal deberá pronunciarse sobre estas cuestiones antes de que arranque la vista oral.

Repercusiones políticas

La situación ha generado importantes consecuencias en Venezuela. Tras la detención de Maduro, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado de manera interina.

Rodríguez ha criticado la actuación de Estados Unidos, aunque también ha manifestado su disposición a abrir una nueva etapa de diálogo y cooperación con Washington.

La evolución del caso judicial será seguida con atención tanto en Estados Unidos como en Venezuela debido a sus posibles implicaciones políticas y diplomáticas.