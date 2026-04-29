Delcy Rodríguez ratifica su lealtad a Maduro y su compromiso con el "proyecto bolivariano"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ratificado su "lealtad absoluta" al presidente, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano frente a lo que ha considerado como "ataques de mezquindad e irracionalidad" vertidos en su contra desde que llegó al cargo tras la operación militar de Estados Unidos el pasado mes de enero.

Rodríguez, que ha defendido la "estabilidad nacional" sobre "cualquier interés personal o partidista", también ha ratificado su "compromiso inquebrantable con el proyecto bolivariano" durante un acto en el estado de Carabobo, situado en el norte del país.

La presidenta venezolana ha indicado que los "señalamientos personales son irrelevantes frente a la tarea de garantizar el futuro y la independencia de Venezuela" y ha asegurado que su labor carece de "cálculos personales". Además, ha abordado los "riesgos y peligros" que ha asumido para "proteger la nación y a su propia familia". "Di un paso al frente y dije que lo hacía por Venezuela, y lo hago por Venezuela", ha sostenido.

"No me cansaré de hacerlo", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que su trabajo "se ejecuta sin descanso y con un enfoque de servicio público desinteresado", según informaciones recogidas por la cadena de televisión venezolana Telesur. La presidenta encargada ha hecho un llamamiento a la unidad nacional y ha invitado a "todos los sectores a opinar y trabajar juntos desde el reconocimiento mutuo".

En esta línea, ha añadido que su ejecutivo no tiene inconveniente en "sumar esfuerzos con diversos actores para sacar adelante al país", dado que Venezuela requiere la integración de "todas las voluntades",

Conflicto con Guyana

Rodríguez se ha referido también a la polémica que enfrenta a Venezuela y Guyana por la posesión del territorio de Esequibo, después de que las autoridades de Guyana hayan cuestionado el uso de un broche por parte de la presidenta venezolana en el que la zona aparecía integrada en el mapa de Venezuela.

La presidenta considera "insólito" que Guyana cuestione el uso del mapa oficial de Venezuela, con el territorio en cuestión incluido, y ha reivindicado los derechos de los venezolanos sobre la zona que considera "históricos e irrefutables", además de "fundamentados" por el Acuerdo de Ginebra de 1966.

El presidente de Guyana, Irfaan Alí, criticó el uso del citado broche por parte de Rodríguez y aseguró que no se trata solo de una cuestión simbólica sino de "una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma sistemática y legítima, y que se encuentra en manos de la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva".

Con esto último ha hecho referencia a las palabras vertidas por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, que ha criticado el uso por parte de la mandataria de un broche en el cual se vislumbra el mapa de Venezuela con la región del Esequibo, que ocupa dos tercios del territorio guyanés y que reclama Caracas. La región es administrada por Guyana según el laudo arbitral de París de 1899, pero Venezuela quiere recuperar este territorio y solía colocar una zona rayada en los mapas oficiales en los que se refería a la zona como "área en litigio"

En 2018, durante uno de los altibajos que ha tenido la disputa, Guyana reclamó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, que mediara en el conflicto con base en el laudo de París, que no es reconocido por Venezuela.