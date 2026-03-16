Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado este lunes establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos momentos por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, en las que ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo.

"El cierre del estrecho de Ormuz beneficia a Rusia para financiar esta guerra. Así que definitivamente tenemos que hacer más al respecto. Y ahí el principal tema será cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz", ha afirmado la Alta Representante.

Kallas ha detallado que durante el fin de semana habló con el secretario general de la ONU, António Guterres, y abordaron cómo sería posible tener una iniciativa similar a la del acuerdo de cereales del Mar Negro, alcanzado entre Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas tras la invasión rusa de Kiev para permitir la exportación de trigo y fertilizantes durante la guerra.

"El cierre del estrecho de Ormuz es realmente peligroso para los suministros de petróleo y energía hacia Asia. El 85% del petróleo y el gas que pasan por el estrecho de Ormuz se dirigen a países asiáticos, pero también es problemático para los fertilizantes. Así que hablamos con António Guterres sobre cómo hacer que esto suceda", ha explicado.

Del mismo modo ha apuntado a que a través del estrecho de Ormuz el suministro alimentario y de fertilizantes "también es motivo de preocupación", ya que si se bloquea y no pueden pasar "habrá escasez de alimentos en África", por lo que este fue otro de los asuntos que trató con el secretario general de la ONU.

Asimismo, ha recordado que la UE tiene en marcha otras misiones en la región, como la operación naval 'Aspides', una intervención militar de la Unión Europea para evitar los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo y que, según ha propuesto Kallas, podría modificarse para adaptarla al actual contexto bélico en Oriente Próximo.

"Discutiremos con los Estados miembros si es posible cambiar el mandato de esta misión y si están dispuestos a utilizar realmente esta operación. Si queremos tener seguridad en esta región, lo más fácil sería usar la operación que ya tenemos en la zona y quizá modificarla un poco", ha añadido.

También ha expuesto la posibilidad de organizar una operación en torno a la propuesta de Francia de hacerlo a través de la Coalición de Voluntarios de Ucrania. En opinión de Kallas, tanto modificar una misión ya existente como Aspides como crear una nueva operación pueden ser alternativas válidas.

Con todo, y tras admitir que no será “fácil” conseguirlo, ha vuelto a instar a los ministros de Exteriores de la UE a encontrar “la forma más rápida de garantizar” la apertura del estrecho de Ormuz, mientras mantiene contacto con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, para analizar medidas que ayuden a mantener bajo el precio del petróleo en el mercado global.

Descarta una misión de la OTAN

Preguntada sobre si la UE ha tratado con Estados Unidos la reapertura del estrecho de Ormuz, Kallas ha señalado que ha habido contactos con Washington “a distintos niveles”, aunque sin detallar con quién se han mantenido esas conversaciones.

"Está claro que esto está afectando al precio global del petróleo en el mercado. Está haciendo subir los precios, incluso aunque no dependamos tanto de las fuentes de esta región. Pero, como saben, son cuestiones globales", ha añadido la jefa de la diplomacia europea, subrayando la importancia de garantizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

También ha indicado que ha estado en contacto con la OTAN, aunque ha recordado que Oriente Próximo queda fuera del área de actuación de la Alianza Atlántica, pese a que hay países miembros de la OTAN presentes en el estrecho.

"Por eso tenemos la operación Aspides, y hay Estados miembros dispuestos a contribuir, ya sea en la coalición de voluntarios o en la propia operación", ha concluido.