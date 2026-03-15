La guerra de Irán ya costó a EEUU más de 10.500 millones

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, confirmó ayer que los primeros 15 días de guerra con Irán han representado un gasto aproximado para Estados Unidos de unos 12.000 millones de dólares (unos 10.500 millones de euros).

Hassett confirmó a la cadena NBC News la cifra que le fue proporcionada esta semana a puerta cerrada por oficiales del Ejército de Estados Unidos durante una reunión con congresistas y altos cargos de la Administración en Washington D.C.

El director del Consejo Económico Nacional, sin embargo, no quiso confirmar los rumores de que la Casa Blanca está preparando una solicitud al Congreso para aprobar una partida extraordinaria adicional de 50.000 millones de dólares (43.600 millones de euros) en gasto de guerra.

"Creo que ahora mismo tenemos lo que necesitamos", estimó Hassett al respecto, si bien ha reconocido, por otro lado, que el Pentágono anticipa entre dos y cuatro semanas adicionales de operaciones, tal y como se le informó en el "briefing" de esta semana.

"Por lo que yo entiendo, ya tenemos las armas que necesitamos, así que no me parece que vaya a hacer falta un reabastecimiento", añadió.