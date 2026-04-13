León XIV responde a Trump: “No soy político. A los líderes del mundo les digo basta de guerras”

El papa León XIV respondió a las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que lo calificó como débil ante el crimen y terrible en política exterior. El sumo pontífice afirmó no tenerle miedo al presidente estadounidense.

“No soy político, hablo del Evangelio. A los líderes del mundo les digo basta de guerras” expresó León XIV ante los periodistas que lo acompañan en su viaje a Argel, el que será su tercer viaje apostólico internacional desde que asumió el cargo.

El sumo pontífice agregó que no ve su papel como el de un político y remarcó que no quiere entrar en un debate con el presidente de Estados Unidos quien también afirmó que si no fuera por él no hubiera salido elegido papa.

Tras declarar que no tiene miedo a Trump, agregó "continuaré hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, aquello por lo que la Iglesia trabaja. Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos terminar con las guerras y promover la paz y la reconciliación".