Marine Le Pen confirma que será candidata a las elecciones presidenciales de Francia en 2027

La presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha confirmado este martes que concurrirá como candidata a las elecciones presidenciales de Francia previstas para abril de 2027.

El anuncio llega después de que el Tribunal de Apelación de París revisara la condena impuesta a la dirigente por malversación de fondos, una decisión que despeja parte de las incertidumbres sobre su futuro político.

"Haré campaña sin llevar una pulsera electrónica", afirmó Le Pen durante una entrevista concedida a la cadena TF1, en la que explicó que todavía puede presentar un recurso de casación y que dicho procedimiento suspende los efectos de la sentencia.

Cuarta candidatura al Elíseo

De confirmarse definitivamente su participación, Le Pen afrontará su cuarta carrera presidencial tras haber sido candidata en anteriores comicios nacionales.

La dirigente ultraderechista quiso además zanjar las especulaciones sobre una posible sustitución por parte de Jordan Bardella, quien había sido señalado como una de las principales alternativas del partido en caso de que los problemas judiciales de Le Pen impidieran su candidatura.

Le Pen defendió la fortaleza del liderazgo compartido dentro de la formación y aseguró que ambos conforman un "tándem ganador" capaz de ofrecer una alternativa de gobierno para Francia.

Respaldo a Jordan Bardella

Durante la entrevista, la líder de Agrupación Nacional elogió la figura de Bardella, actual presidente del partido y eurodiputado, al que describió como una persona "equilibrada, coherente y sólida". Según Le Pen, la colaboración entre ambos dirigentes puede representar "un nuevo impulso" para el país y contribuir a transformar la vida cotidiana de los ciudadanos franceses. Las declaraciones refuerzan la estrategia de continuidad impulsada por la formación, que busca mantener su crecimiento electoral de cara a las próximas presidenciales.

Rebaja de la condena

La resolución judicial conocida este martes establece que de los tres años de prisión impuestos inicialmente a Le Pen, dos quedan suspendidos, mientras que el tercero deberá cumplirse bajo un régimen de control mediante brazalete electrónico.

Asimismo, de los 45 meses de inhabilitación fijados en la sentencia, 30 meses han sido suspendidos, mientras que el tribunal considera cumplidos los 15 meses transcurridos desde la condena dictada en marzo.

La decisión judicial permite a la dirigente mantener abiertas sus opciones políticas mientras continúa el recorrido legal del caso.