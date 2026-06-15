Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, condenado a cuatro años de prisión

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue condenado a cuatro años de prisión por delitos como tráfico de drogas, conducción temeraria o amenazas. Borg se encuentra en prisión preventiva desde principios de febrero.

El hijo mayor de la princesa noruega está acusado de 40 delitos y la Fiscalía solicitaba 7 años y 7 meses de prisión. En un principio también se le atribuían delitos de abuso sexual pero finalmente fue absuelto.

El juez Jon Sverdrup Efjestad fue el encargado de leer la condena de Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marti. | Europa Press

Borg tuvo que seguir la lectura de su sentencia desde la cárcel tras ser rechazada su salida provisional para ver a su madre que está empeorando de sus problemas de salud que sufre desde 2018. También sufrió una crisis de salud por la que tuvo que ser trasladado al hospital.

Por el momento, ni la princesa Mette Marit, que ha desatado una gran preocupación en sus últimas apariciones públicas al necesitar oxígeno para respirar, ni la Casa Real noruega se han pronunciado sobre la condena a cuatro años de cárcel del joven, que su defensa estudia recurrir.