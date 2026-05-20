Jonathan Andic elude la cárcel con un millón de euros por el homicidio de su padre, fundador de Mango

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andic, ha consignado una fianza de 1 millón de euros y ha abandonado los juzgados acompañado de sus abogados sobre las 16,50 horas de este martes, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) acordara su prisión provisional eludible bajo fianza tras ser detenido por su presunta relación con la muerte de su padre.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, en el que precisa que la jueza ha decretado además varias medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente en sede judicial.

La causa, en la que se investiga la muerte de Isak Andic, permanece abierta por un presunto delito de homicidio. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre, en el municipio barcelonés de Collbató, en un suceso que inicialmente fue tratado como un accidente.

Sin embargo, el avance de la investigación y las diligencias practicadas por los Mossos d’Esquadra llevaron al juzgado a reorientar el caso y a ordenar la detención de Jonathan Andic. Este martes, además, se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones, aunque por el momento no han trascendido detalles concretos sobre los indicios que maneja la investigación.

La muerte de Isak Andic provocó una gran conmoción en el ámbito empresarial español e internacional. El fundador de Mango estaba considerado uno de los empresarios más influyentes del sector textil y había convertido la firma catalana en una de las principales multinacionales de la moda, con presencia en decenas de países.

La investigación judicial continúa abierta y el juzgado deberá determinar ahora el alcance de la presunta implicación del hijo del empresario en unos hechos que han dado un giro radical tras meses bajo investigación.