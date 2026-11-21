Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", fue detenido en Sinaloa durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas coordinado con organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas han detenido a Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. El narcotraficante fue arrestado durante la madrugada del viernes en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa, en una operación de fuerzas especiales que contó con información de inteligencia estadounidense.

El operativo desencadenó enfrentamientos armados entre los agentes federales y miembros de la organización criminal. Según la Secretaría de la Defensa Nacional de México, las fuerzas de seguridad fueron recibidas con disparos y explosivos antes de acceder a la propiedad donde se encontraba Meza Flores. Las autoridades establecieron un perímetro para impedir su huida y evitar la llegada de refuerzos.

Junto al «Chapo Isidro» también fueron detenidos Germán, alias "Serafín", señalado como su segundo al mando, y José, identificado como presunto operador financiero del grupo. Los arrestados fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

La captura provocó momentos de tensión en distintos puntos de Sinaloa, con bloqueos de carreteras e incendios de vehículos en municipios como Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. La situación también obligó a cancelar un partido de béisbol profesional en el estadio Kuroda Park.

Una orden de extradición a Estados Unidos

Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Estados Unidos lo acusa de dirigir una organización dedicada al tráfico de drogas y de conspirar para introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en su territorio.

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La justicia estadounidense también lo vincula con el tráfico de fentanilo y solicita su extradición. Según las acusaciones, habría participado en actividades de narcotráfico entre 2005 y 2019. Además, fue señalado por delitos como secuestro, extorsión y tortura.

En México, el narcotraficante tenía una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de la solicitud de extradición estadounidense. Su organización fue relacionada por las autoridades con un decomiso de más de 20 millones de pastillas de fentanilo en 2024, uno de los mayores registrados en el país.

De los Beltrán Leyva al Cártel de Guasave

Nacido en Guasave hace 44 años, Meza Flores comenzó su trayectoria criminal vinculado a la organización de Amado Carrillo Fuentes, conocido como «El Señor de los Cielos». Posteriormente se integró en la estructura de los Beltrán Leyva, aunque acabó formando su propio grupo tras las disputas entre las distintas facciones del narcotráfico en Sinaloa.

En 2013, las autoridades estadounidenses situaron a Meza Flores al frente de su propia organización, conocida inicialmente como Los Mazatlecos y posteriormente como Cártel de Guasave. El grupo consolidó su presencia en el norte de Sinaloa y mantuvo enfrentamientos con otras organizaciones criminales, entre ellas facciones del Cártel de Sinaloa.

La detención se produce en un contexto de presión de Estados Unidos sobre el Gobierno mexicano para intensificar la lucha contra los cárteles. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reforzado la cooperación en materia de seguridad con Washington, aunque ha rechazado la posibilidad de una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.