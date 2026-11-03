Midterms en EEUU: qué dicen las encuestas sobre el posible vuelco en el Congreso y el Senado

Estados Unidos acude este martes a las urnas en las elecciones legislativas de medio mandato (midterm), la primera gran prueba de fuego para el segundo mandato de Donald Trump. El mandatario afronta esta cita electoral con sus índices de popularidad en torno al 37% y con la amenaza histórica que persigue a los presidentes en su primer examen legislativo: la pérdida de la mayoría parlamentaria.

La Cámara de Representantes, el campo de batalla más duro

El frente más frágil para los republicanos se sitúa en la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños. La ventaja conservadora actual es mínima (219 escaños frente a los 214 demócratas), por lo que a la oposición le bastaría sumar un par de actas para alcanzar los 218 representantes necesarios para el control de la Cámara baja. Los principales modelos demoscópicos sitúan a los demócratas con una clara ventaja, proyectando una bancada de entre 227 y 240 diputados, lo que les otorgaría la presidencia de los comités, capacidad para frenar cualquier iniciativa legislativa e incluso reactivar la vía de un juicio político (impeachment).

La carrera por el Senado

La batalla por el Senado, donde se eligen 35 de los 100 asientos, se presenta más ajustada pero igualmente comprometida para el oficialismo. Los republicanos defienden 22 de esos puestos frente a 13 demócratas, en una Cámara alta donde actualmente dominan por 53 a 47. Para dar la vuelta a la mayoría, el Partido Demócrata debe retener todas sus plazas y arrebatar cuatro a sus rivales, una posibilidad que las encuestas ven factible al disputarse estados clave como Texas, Michigan, Maine u Ohio.

De confirmarse el cambio de tendencia en el Capitolio, Trump perdería la capacidad de designar jueces federales sin trabas y quedaría forzado a afrontar los dos últimos años de su presidencia bajo un escenario de parálisis institucional. La jornada electoral se completa de forma paralela en 36 estados con la elección de sus respectivos gobernadores, piezas determinantes en el equilibrio de poder territorial del país.