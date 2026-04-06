Al menos 40 mineros atrapados en Lugansk tras un ataque en Ucrania que provoca un apagón

Un total de 41 mineros han quedado atrapados bajo tierra en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, tras un ataque atribuido a las fuerzas ucranianas que dañó una infraestructura eléctrica clave y provocó un apagón en la zona, según han informado autoridades prorrusas.

El incidente ocurrió en la mina Beloréchenskaya, donde el impacto alcanzó una subestación eléctrica que alimenta los sistemas de elevación. Como consecuencia, los trabajadores quedaron bloqueados en una galería subterránea sin posibilidad de salir por sus propios medios.

El líder separatista de la autoproclamada República Popular de Lugansk confirmó que se ha logrado establecer comunicación con los mineros atrapados y que, por el momento, cuentan con suministro de agua potable mientras esperan ser rescatados.

Equipos de emergencia y técnicos trabajan contrarreloj para restablecer el suministro eléctrico y reactivar los mecanismos necesarios para evacuar a los trabajadores. Las autoridades aseguran que se están tomando “todas las medidas necesarias” para garantizar una salida segura.

Este suceso se produce en un contexto de intensificación de las hostilidades en la región del Donbás, pocos días después de que Rusia proclamara el control total sobre Lugansk, territorio cuya independencia fue reconocida por Moscú en 2022 y posteriormente anexado junto a otras regiones ucranianas.

El ataque ha generado preocupación por el impacto del conflicto sobre infraestructuras civiles y la seguridad de los trabajadores en zonas afectadas por la guerra. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, a la espera de que las labores de rescate concluyan con éxito.