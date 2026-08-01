Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el martes para abordar la crisis migratoria en Ceuta

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán el próximo martes por videoconferencia para analizar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta y coordinar la respuesta comunitaria. La convocatoria ha sido confirmada este sábado por el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, cuyo país ejerce la Presidencia del Consejo de la UE.

«Como Presidencia del Consejo, Irlanda convocará el martes una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior para debatir la evolución de la situación en Ceuta», anunció Martin, que aseguró mantenerse en contacto con los Estados miembros y las instituciones europeas.

La reunión llega después de que Pedro Sánchez solicitara una convocatoria extraordinaria para articular una respuesta común ante la crisis migratoria. Paralelamente, los líderes de otros 22 países de la UE remitieron una carta a la Presidencia irlandesa, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

España denuncia una reacción «asimétrica»

En su misiva, Sánchez expresó su «seria preocupación» por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria registrada en Ceuta. Países como Italia, Suecia o Dinamarca han planteado incluso la posibilidad de suspender temporalmente a España del espacio Schengen o recuperar controles en las fronteras interiores.

El presidente del Gobierno considera que estas respuestas son «asimétricas» y las atribuye a «prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos». Además, sostiene que algunas de las propuestas planteadas son contrarias al Derecho europeo y a los principios de solidaridad entre los Estados miembros.

22 países cuestionan las políticas migratorias españolas

Frente a la posición española, los líderes de 22 Estados miembros consideran que determinadas decisiones adoptadas por el Gobierno han podido contribuir a favorecer nuevas llegadas.

En concreto, apuntan a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y a la regularización extraordinaria de un elevado número de migrantes, que consideran posibles «factores de atracción».

Los firmantes reclaman una respuesta europea más contundente para disuadir y combatir la migración irregular, reforzar las fronteras exteriores y revisar todas aquellas políticas que puedan incentivar nuevas llegadas. También piden respaldar a España para que pueda restablecer un control efectivo de sus fronteras.

La reunión del martes permitirá a los ministros de Interior abordar estas posiciones enfrentadas y tratar de establecer una respuesta coordinada ante una crisis que ha provocado además un fuerte debate sobre la gestión migratoria dentro de la UE.