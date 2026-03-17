Moscú reitera el apoyo a Cuba pero evita responder a Trump

El Kremlin optó ayer por no valorar las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Cuba. Trump dijo el lunes que espera tener “el honor de conquistar Cuba”, después de que el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos sumiera al país en la oscuridad tras un apagón total. “Creo que tendré el honor de tomar Cuba”, comentó Trump. “Ya sea que la libere o la tome, creo que podría hacer lo que quiera con ella. Quieren saber la verdad. Son una nación muy debilitada en este momento”, añadió.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, remarcó que “Cuba es una nación independiente y soberana que se enfrenta a grandes penurias económicas a causa de un asfixiante embargo”, en alusión a las restricciones que Estados Unidos lleva imponiendo a la isla desde hace casi siete décadas.

En ese sentido, y a tenor de las últimas restricciones en materia de energía, Peskov señaló que están en contacto con los “amigos cubanos” para ver de qué manera pueden ayudar a contrarrestar esta situación. Ayer, la isla registró un terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter. Tuvo lugar a 37 kilómetros al sureste del municipio de Imías, en la provincia de Guantánamo, sobre las 0,28 horas del martes con un epicentro a 20 kilómetros de profundidad. “Están surgiendo importantes problemas humanitarios, así que desde Rusia estamos dispuestos a brindar toda la ayuda posible, por supuesto”, insistió el Kremlin.

En una declaración posterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Moscú endureció algo más el tono y condenó de manera enérgica los flagrantes intentos de injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, las intimidaciones y la aplicación de medidas restrictivas unilaterales ilegales.

“Rusia reafirma su inquebrantable solidaridad con el Gobierno y el hermano pueblo cubano”, en un momento de “confrontación alimentada de forma artificial”, señaló Exteriores, que incidió en que esta nueva crisis es responsabilidad del embargo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos.

Mientras, el New York Times informó de que funcionarios estadounidenses habían pedido a Cuba que destituyera a su presidente, Miguel Díaz-Canel, durante las recientes conversaciones entre delegaciones de ambos estados.