Trump, ante el rechazo de sus aliados a intervenir en Ormuz: "No necesitamos a nadie"

Ni la OTAN, ni los países europeos, ni los estados del Pacífico. El planteamiento de Trump de enviar una misión conjunta de buques de guerra al estrecho de Ormuz para lograr su reapertura no fue secundado por ninguno de los tradicionales apoyos de Estados Unidos, en un contexto de escalada bélica que va camino de completar su tercera semana.

Después de que ayer manifestase ya sus quejas a respecto de esa posición, hoy el inquilino de la Casa Blanca ha estallado en sus redes sociales y ha reivindicado que el "éxito militar" que está cosechando en Irán de la mano de Israel hace que su país ni necesite ni desee la asistencia de terceros países.

"Hablando como presidente de Estados Unidos, con mucho el país más poderoso del mundo, ¡no necesitamos la ayuda de nadie!", ha bramado Trump, un día después de que asegurase que su llamada a intervenir en Ormuz era tan solo para ver "cómo reaccionaban" sus socios.

Su justificación para requerir la ayuda reposa en la idea de que su país aporta mucho más a la OTAN de lo que recibe y de que son los países asiáticos los que tienen mayor dependencia del combustible que sale del golfo Pérsico, pero los europeos y los ubicados en el área del Pacífico se quejan de que Washington no contó con ellos antes de decidir lanzar la ofensiva, al tiempo que rechazan la contienda.

La OTAN, por su parte, alega que su naturaleza es defensiva y que Ormuz queda muy lejos de su ámbito geográfico de actuación.