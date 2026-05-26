Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"

El saxofonista tenor Sonny Rollins, conocido mundialmente como “el coloso del saxofón”, ha muerto este lunes a los 95 años, según ha informado su familia a través de una publicación en redes sociales.

“Con profundo pesar y amor inmenso anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins. El Coloso del Saxofón falleció esta tarde en su hogar en Woodstock, Nueva York, a la edad de 95 años”, señaló la familia en un comunicado difundido en X. En el mensaje también destacaron la profunda espiritualidad del músico y su visión trascendental de la vida.

Nacido en Harlem como Theodore Walter Rollins, comenzó tocando el piano antes de decantarse por el saxofón tenor, influido por el legendario Coleman Hawkins. Durante sus años de formación compartió escenario y aprendizaje con futuras figuras del jazz como Jackie McLean, Kenny Drew y Art Taylor, además de estrechar lazos con Thelonious Monk, cuya influencia sería clave en el desarrollo de su estilo musical.

Rollins debutó en 1949 con Prestige Records y poco después grabó junto a artistas de la talla de Miles Davis, Bud Powell y el Modern Jazz Quartet. Tras superar una adicción a la heroína en los años 50, consolidó definitivamente su prestigio con álbumes históricos como "Saxophone Colossus" y "Tenor Madness", considerados referencias imprescindibles del hard bop.

A lo largo de su carrera también publicó trabajos emblemáticos como "The Bridge" y sorprendió colaborando con The Rolling Stones en el tema "Waiting on a Friend". En 2023 vendió los derechos de su catálogo musical a Reservoir Media, cerrando así una etapa histórica en la industria del jazz.

El artista dejó composiciones convertidas en auténticos clásicos del género, entre ellas "Airegin", "Doxy", "Oleo" y "St. Thomas", esta última inspirada en ritmos caribeños vinculados a los orígenes familiares del músico. También destacó por su capacidad para reinterpretar repertorios poco habituales en el jazz, como demostró en el célebre disco "Way Out West".

Su trayectoria, marcada por la experimentación y por varios retiros temporales de los escenarios en pleno éxito profesional, le convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia del jazz. A lo largo de más de seis décadas recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Grammy honorífico, los honores del Kennedy Center y la Medalla Nacional de las Artes de Estados Unidos.