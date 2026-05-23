Muere el piloto estadounidense Kyle Busch, doble ganador de la NASCAR, a los 41 años

El piloto estadounidense Kyle Busch, de 41 años y dos veces campeón de las NASCAR Cup Series, ha muerto repentinamente tras una grave enfermedad, según ha anunciado este jueves su familia.

Busch se encontraba en su 22ª temporada como piloto a tiempo completo en la máxima categoría de la NASCAR, donde ganó dos títulos en 2015 y 2019, así como 63 carreras, lo que le situaba en el noveno puesto de la lista de pilotos con más victorias de la historia del evento.

“En nombre de la familia Busch, de todo el equipo de Richard Childress Racing y de toda la NASCAR, estamos consternados al anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch. Toda nuestra familia de la NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch”, apuntó un comunicado conjunto de la familia Busch, Richard Childress Racing y la NASCAR.

La competición recordó que el piloto era “futuro miembro del Salón de la Fama” y “un talento excepcional, de esos que solo aparecen una vez en una generación”. “Era feroz, apasionado, inmensamente habilidoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados. La NASCAR ha perdido hoy a un gigante de este deporte demasiado pronto”, subrayó.

“Durante estos momentos increíblemente difíciles, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y sigan teniéndolos presentes en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más novedades según corresponda”, sentenció la NASCAR.