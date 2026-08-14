Muere en un accidente en la Vuelta a Portugal el ciclista de 19 años Finlay Tarling

El mundo del ciclismo se encuentra de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento de Finlay Tarling, prometedor corredor británico de tan solo 19 años. El joven deportista perdió la vida este viernes a consecuencia de un grave percance sufrido durante el transcurso de la octava etapa de la 87ª Vuelta a Portugal, en el trayecto que unía las localidades de Melgaço y Fafe.

Tanto los responsables del evento como la Federación Portuguesa de Ciclismo expresaron públicamente sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del NSN Development Team, conjunto en el que militaba la joven promesa. En señal de duelo y respeto, la dirección de la prueba decidió neutralizar el tramo final de la jornada hasta la meta y cancelar por completo la ceremonia de entrega de premios prevista para la tarde.

Por el momento, la organización ha calificado el suceso como un "grave accidente" a la espera de esclarecer los hechos, si bien los primeros indicios apuntan a una posible colisión con un vehículo ajeno a la carrera que se habría introducido en el trazado reservado a los ciclistas.

Nacido en Gales en octubre de 2006, Finlay Tarling figuraba como una de las perlas con mayor proyección del ciclismo británico, destacando especialmente en la modalidad de contrarreloj. Hermano menor de Josh Tarling —referente de la especialidad en la máxima categoría del ciclismo mundial—, el corredor galés ya registraba actuaciones destacadas en su expediente, entre las que sobresalen un segundo puesto en el Campeonato Británico júnior de contrarreloj en 2024 y varias posiciones de honor en rondas internacionales como el Tour de Ruanda.