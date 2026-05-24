Muere el autor del tiroteo junto a la Casa Blanca, herido tras un intercambio de disparos con la policía

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, donde al menos una persona ha resultado herida, según han informado periodistas presentes en el lugar. Los mismos reportes señalan también la muerte del tirador tras un episodio de fuego cruzado con las fuerzas del orden.

“Poco después de las 18,00 horas (hora local) del sábado, un individuo en el área de la calle 17 y la avenida Pennsylvania sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar. La policía del Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital de la zona donde fue declarado muerto”, ha explicado el Servicio Secreto en un comunicado difundido en redes sociales.

El texto oficial confirma que “un transeúnte también resultó herido por los disparos”, aunque ningún agente fue alcanzado. La investigación continúa abierta y la agencia ha indicado que seguirá ofreciendo información conforme avance el caso.

Previamente, medios como ABC News o NBC News informaron de una veintena de “detonaciones” cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la residencia presidencial. Posteriormente, fuentes policiales citadas por CBS News precisaron que se habrían producido entre 15 y 30 disparos.

Según las primeras informaciones, el sospechoso habría abierto fuego contra una caseta de seguridad ocupada por agentes del Servicio Secreto, que respondieron de inmediato a la agresión. Tras el incidente, el Servicio Secreto trasladó a los periodistas que se encontraban en el exterior al interior de la Casa Blanca, dirigiéndolos hacia la sala de prensa del complejo.

El portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, confirmó que tenían conocimiento de “informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que los agentes estaban trabajando para verificar la información sobre el terreno.

Según el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante el suceso. Posteriormente, el Servicio Secreto confirmó que ninguna persona protegida ni las operaciones del complejo se vieron afectadas.

El director del FBI, Kash Patel, indicó en la red social X que agentes federales acudieron al lugar para apoyar al Servicio Secreto en la respuesta al incidente. “El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Actualizaremos al público en cuanto podamos”, señaló.

Trump elogia la actuación del Servicio Secreto tras el tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado la profesionalidad del Servicio Secreto tras el tiroteo ocurrido en las inmediaciones de la Casa Blanca, un incidente que se ha saldado con un viandante herido y el atacante abatido tras un intercambio de disparos con las fuerzas policiales.

“Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país”, afirmó el mandatario en una publicación en redes sociales.

Trump confirmó que el atacante murió tras el enfrentamiento con los agentes y recordó que este episodio se produce apenas un mes después de otro tiroteo registrado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En su mensaje, el presidente subrayó la necesidad de reforzar la seguridad de las futuras presidencias y defendió la creación de un espacio aún más protegido en Washington D.C., asegurando que “la seguridad nacional así lo exige”.