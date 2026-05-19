Muere la cantante colombiana Sonia Bazanta Vides

Sonia Bazanta Vides, figura esencial de la música tradicional colombiana y una de las voces más reconocidas del Caribe latinoamericano, falleció a los 85 años dejando tras de sí un legado que marcó para siempre la identidad sonora de su país. Conocida en los escenarios como Totó la Momposina, dedicó su vida a preservar, revitalizar y proyectar al mundo los ritmos ancestrales que nacieron en las riberas del Magdalena y en las comunidades afroindígenas del Caribe colombiano.

Nacida en 1940 en Talaigua Nuevo, en la región de Mompox, creció en un entorno donde la música no era un oficio, sino una forma de vida. Su familia, profundamente ligada a las tradiciones orales y musicales, le transmitió desde niña la importancia de los cantos de trabajo, los tambores festivos y las danzas que acompañaban los ciclos de la vida comunitaria. Aquella herencia se convirtió en la brújula que guiaría toda su trayectoria artística.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Sonia Bazanta Vides se convirtió en una embajadora incansable de los ritmos de tambora, bullerengue, cumbia y chalupa. Su voz, poderosa y a la vez íntima, logró que expresiones culturales históricamente relegadas alcanzaran escenarios internacionales. Su presencia en el Festival de Glastonbury, su participación en proyectos de colaboración con músicos de diversas latitudes y su influencia en nuevas generaciones de artistas evidenciaron la universalidad de su propuesta.

Su trabajo no se limitó a la interpretación. Fue también investigadora, maestra y guardiana de tradiciones que corrieron el riesgo de perderse en el tiempo. Recorrió pueblos, escuchó a los mayores, aprendió de las matronas cantadoras y devolvió ese conocimiento a las comunidades y al público global.