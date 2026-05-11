Muere Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia

Vargas Lleras, el también exministro y dirigente del partido Cambio Radical había reducido notablemente sus apariciones públicas tras someterse a distintas intervenciones quirúrgicas y recibir atención médica especializada en Estados Unidos.

“En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general”, expresó el expresidente Álvaro Uribe en una publicación en redes sociales.

Uribe, quien transmitió “toda” su solidaridad a los familiares y allegados de Vargas Lleras, así como a “aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban”, evidenció ya a mediados de marzo su preocupación por el estado de salud el exvicepresidente.

También el entonces precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió públicamente a la situación del exvicepresidente, destacando su peso dentro de la política colombiana. “Germán, está haciendo falta en este momento en la política colombiana su liderazgo, su carácter, su conocimiento de Colombia, su profundidad en lo que tiene que ver con los asuntos del Estado, y sus posiciones férreas y contundentes hacen falta en este momento”, señaló.

Pese a su ausencia temporal de la vida política, Vargas Lleras reapareció en un vídeo de carácter electoral, en el que invitaba al electorado a respaldar la lista de Cambio Radical en los comicios legislativos celebrados el pasado 8 de marzo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, trasladó su “sentido pésame” a la familia de Vargas Lleras, de quien destacó que “se comportó como un gladiador” tanto en el Senado como en campaña.