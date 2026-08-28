Muere Harald V, rey de Noruega, a los 89 años

El rey Harald V de Noruega, tras la inauguración oficial del Mundial de vela en el 2018, en una imagen de archivo.

El rey Harald V de Noruega ha fallecido este viernes en Oslo a los 89 años, después de varios años marcados por problemas de salud y continuos ingresos hospitalarios. El monarca, que permanecía ingresado en el Hospital Nacional de Oslo, deja atrás un reinado de más de tres décadas y será sucedido por su hijo, el príncipe Haakon, de 53 años.

Harald V llegó al trono en 1991, tras la muerte de su padre, Olav V, y durante sus 35 años de reinado se convirtió en una de las figuras más populares y respetadas de la monarquía noruega. Su salud se había deteriorado progresivamente en los últimos años, aunque siempre había defendido su intención de permanecer en el cargo mientras pudiera desempeñar sus funciones.

El soberano padecía una anemia hemolítica y había sufrido diversos problemas médicos desde 2020. En los últimos años fue intervenido para sustituir una válvula cardiaca, recibió un marcapasos tras sufrir una infección durante un viaje a Malasia y tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones por diferentes complicaciones.

La Casa Real noruega confirmó su fallecimiento este viernes. Según el comunicado difundido por la institución, Harald murió a las 06:35 horas en el Hospital Nacional de Oslo, rodeado de sus allegados.

Haakon VIII, el nuevo rey

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon asumirá la Corona noruega con el nombre de Haakon VIII. El hasta ahora príncipe heredero ha ejercido como regente en numerosas ocasiones durante los periodos en los que su padre estuvo hospitalizado o no pudo cumplir con su agenda oficial.

Haakon está casado con la princesa Mette-Marit, que fue sometida el pasado mes de junio a un trasplante de pulmón. La delicada situación de salud de la futura reina consorte plantea interrogantes sobre el papel que podrá asumir dentro de la nueva etapa de la Casa Real.

La familia real noruega afronta además un periodo especialmente complicado por las polémicas que han rodeado a Mette-Marit y por la condena de su hijo, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos delitos de violación.

Un rey que desafió a la Corona por amor

Una de las páginas más conocidas de la vida de Harald V fue su relación con Sonia Haraldsen, una joven de origen plebeyo con la que se enamoró cuando ambos tenían 22 años.

La relación no contó inicialmente con el respaldo de la familia real. Durante casi una década mantuvieron un noviazgo discreto mientras Harald afrontaba su formación como heredero. Finalmente, el príncipe llegó a plantear la posibilidad de renunciar a sus derechos dinásticos si no podía casarse con Sonia, una decisión que habría abierto una grave crisis para la monarquía noruega.

El permiso llegó finalmente y ambos contrajeron matrimonio el 29 de agosto de 1968. Sonia se convirtió posteriormente en reina consorte y permaneció junto a Harald durante todo su reinado.

Una infancia marcada por la guerra

Harald nació el 21 de febrero de 1937 en Asker, cerca de Oslo, como tercer hijo de los entonces príncipes Olav y Marta de Noruega. Al ser el primer varón, se convirtió en heredero de la Corona.

Su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión alemana de Noruega en 1940, su padre y su abuelo, el rey Haakon VII, se refugiaron en Londres junto al Gobierno noruego en el exilio. Harald viajó inicialmente con su madre y sus hermanas y posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde llegó a vivir durante parte de la guerra.

Regresó a Noruega en 1945, al finalizar el conflicto, y posteriormente inició su formación militar. También destacó como regatista, llegando a participar en tres Juegos Olímpicos y a conquistar medallas en campeonatos internacionales de vela.

El fin de una era para la monarquía noruega

Harald V deja una monarquía que durante décadas ha contado con un amplio respaldo popular. Sin embargo, la institución afronta ahora un momento de incertidumbre debido a las polémicas que han afectado a la familia real y al relevo generacional.

Con su muerte, Noruega inicia una nueva etapa bajo Haakon VIII, mientras la reina Sonia pierde a su compañero de más de medio siglo y el país despide a un monarca que permaneció en el trono hasta el final de su vida.