El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los fundadores del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como “Jefe de jefes”, falleció el domingo a los 80 años en un hospital privado al que había sido trasladado de urgencia desde el centro penitenciario donde permanecía preso.

El histórico “capo”, figura clave en la configuración del narcotráfico en los años 70 y 80, sufría múltiples afecciones, como diabetes, hipertensión, neumonía, tuberculosis pulmonar latente, pérdida de visión, glaucoma, sordera, vértigo y problemas de columna. Sus problemas de salud llevaron a un juez federal en 2022 a concederle la prisión domiciliaria, pero la Fiscalía General terminó por impugnar la decisión, que finalmente quedó en nada.

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Félix Gallardo cumplía dos sentencias en el penal de Jalisco, donde llevaba preso desde 1989. La primera de las sentencias era de 40 años por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; la segunda era de 37 años, derivada del secuestro, las torturas y el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos Enrique “Kiki” Camarena. De hecho, su socio fundador del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero será juzgado en marzo de 2027 en un tribunal de Nueva York por estos mismos delitos. El “Jefe de jefes” era el mayor traficante de cocaína de la época en México hasta su detención, que provocó la escisión de la organización criminal que creó junto al citado Caro Quintero y a Ernesto Fonseca Carrillo.

Su arresto, además, derivó en la emancipación de Joaquín “El Chapo” Guzmán de la organización para fundar posteriormente el Cártel de Sinaloa.