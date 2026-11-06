Golpe policial al menudeo de drogas en la zona de Vinos de Ourense con dos detenidos

La Policía Nacional de Ourense ha asestado un doble golpe al tráfico de drogas al por menor en un esfuerzo intensivo por erradicar los puntos de suministro vinculados a las zonas de ocio de la ciudad. En dos operativos consecutivos llevados a cabo en las últimas horas, detuvieron a un total de tres personas.

En la redada en el casco antiguo de ayer lograron desactivar un notorio foco de distribución. Esta última supuso la detención de dos personas por tráfico de estupefacientes. Los arrestados operaban desde su lugar de residencia, una vivienda ubicada en el número 2 de la céntrica Rúa da Estrela, que comunica la Rúa da Lúa con la Praza da Estrela.

El Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaba dos meses desarrollando una minuciosa investigación sobre este domicilio tras detectar su impacto directo en el ambiente nocturno. Según fuentes cercanas al caso, el inmueble funcionaba como un proveedor clave para una clientela asidua a los bares de la popular zona de los Vinos.

El modus operandi empleado por los detenidos llamaba la atención por su descaro: las transacciones se materializaban entregando las sustancias directamente en el portal del edificio o, incluso, arrojando las dosis a los compradores por la ventana.

El resgistro fue a media tarde. | Óscar Pinal

Esta sensación de impunidad no había pasado desapercibida en el barrio. Un vecino de la calle Lúa ha valorado positivamente la intervención policial, asegurando que la actividad delictiva “ya empezaba a ser cantosa”. El residente califica la situación de “demencial”, relatando cómo, al salir de los locales de la zona, era habitual ver a varias personas “esperando para comprar”. Según su propio testimonio, el tráfico de drogas en el lugar era “tan sumamente evidente que fue hasta la policía”.

Tras los arrestos practicados a primera hora del día, los agentes llevaron a cabo el registro de la vivienda durante la tarde. En el interior de un tercer piso se incautaron diversas dosis preparadas para su distribución, incluyendo pequeñas cantidades de heroína, cocaína y la droga sintética conocida como “cocaína rosa” o "tusi" (se compone de una peligrosa mezcla variable que suele incluir ketamina, éxtasis y cafeína).

Operativo en San Francisco

La operación movilizó a agentes de la UPR. | Óscar Pinal

Esta acción policial se suma a un segundo operativo, de carácter independiente, desarrollado tan solo un día antes. En esa ocasión, los agentes interceptaron al conductor de un vehículo en el barrio de San Francisco. Tras dar el alto al coche, procedieron a la detención del ocupante, al que se le intervinieron 4.000 euros en efectivo y una pequeña cantidad de droga, dinero y sustancias que la policía vincula directamente con los beneficios del tráfico ilícito.

Esta doble ofensiva reafirma la presión policial sobre el tráfico de drogas a pequeña escala que busca lucrarse a costa de los espacios de esparcimiento de la ciudad. Los dos detenidos del jueves permanecerán en dependencias policiales hasta hoy viernes, momento en el que pasarán a disposición de la titular de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense para responder por los delitos que se les imputan.