Mueren dos españoles en accidente de tráfico en Arabia Saudí

Mueren dos españoles y otros dos resultan heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí este martes. La información fue confirmada por fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión y Cooperación Europea.

De acuerdo con información contrastada por RTVE el accidente ocurrió a mil kilómetros de Riad, la capital del país árabe y en primera instancia las víctimas mortales son un hombre y una mujer.

Según las fuentes de Exteriores los otros dos españoles que han resultado heridos en el siniestro "se encuentran hospitalizados", aunque sin aclarar el estado en el que se encuentran.

"La Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y en contacto con las autoridades locales", han rematado las fuentes, en línea con la práctica habitual en este tipo de circunstancias.