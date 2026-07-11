Al menos siete muertos y más de 30 heridos en nuevos ataques rusos sobre Ucrania

Al menos siete personas han muerto y 31 han resultado heridas este sábado como consecuencia de una nueva oleada de ataques rusos contra varias ciudades de Ucrania. Los bombardeos afectaron especialmente a Sumi, en el noreste del país, y Odesa, en la costa del mar Negro, mientras que Kiev también fue alcanzada por misiles durante la madrugada.

El ataque más grave se produjo en Sumi, donde cinco personas perdieron la vida, entre ellas una niña de 13 años, y una treintena resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Según las autoridades ucranianas, dos bombas aéreas guiadas impactaron en una zona muy transitada con vehículos, transporte público y numerosos civiles.

El gobernador militar de la región, Oleg Grigorov, denunció que los proyectiles alcanzaron deliberadamente infraestructuras civiles. La onda expansiva también causó importantes daños en edificios residenciales cercanos.

Dos camioneros fallecieron en Odesa

En Odesa, otro ataque ruso con misiles dejó dos muertos, ambos camioneros, además de varios heridos. Las autoridades informaron también de daños en un buque mercante con bandera de San Cristóbal y Nieves, aunque no se registraron víctimas entre su tripulación.

El Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania acusó a Rusia de atacar de forma deliberada infraestructuras portuarias y civiles, vulnerando el derecho internacional y poniendo en riesgo la seguridad de la navegación.

Kiev vuelve a ser objetivo de los misiles

La capital ucraniana tampoco escapó a la ofensiva. Doce personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 10 y 11 años, tras una nueva oleada de misiles y drones lanzados durante la noche.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Rusia disparó más de 120 drones y 12 misiles, la mitad de ellos balísticos, y lamentó que ninguno de estos últimos pudiera ser interceptado debido a la falta de sistemas de defensa antiaérea.

Ucrania pide más sistemas Patriot

Tras los ataques, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, calificó la ofensiva como un "asesinato deliberado de civiles" y volvió a reclamar a los aliados occidentales un mayor suministro de sistemas antiaéreos, especialmente baterías Patriot, para reforzar la protección frente a los misiles balísticos rusos.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas, en una jornada que vuelve a evidenciar la intensificación de los ataques contra ciudades ucranianas.