Mueren al menos once personas y 46 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

Al menos 11 personas han muerto y 46 han resultado heridas el pasado domingo en una nueva oleada de bombardeos rusos sobre Kiev, según han informado las autoridades ucranianas. El ataque se ha producido apenas unas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertara de un posible ataque masivo contra la capital basándose en informaciones de los servicios de inteligencia.

El gobernador militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó inicialmente la muerte de cinco personas, aunque posteriormente precisó que los equipos de rescate localizaron otros dos cuerpos entre los escombros de un edificio alcanzado por los proyectiles, elevando el balance provisional a siete fallecidos.

Asimismo, indicó que 24 personas han resultado heridas como consecuencia del ataque, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, detalló que 14 de los heridos han tenido que ser hospitalizados, entre ellos dos menores de 7 y 8 años.

Durante la madrugada, las autoridades locales informaron de múltiples impactos, presuntamente causados por misiles balísticos rusos, que provocaron incendios y graves daños en edificios residenciales y otras infraestructuras de los distritos de Holosivski, Podilski, Darnitski y Obolonski.

En el distrito de Darnitski, uno de los más afectados, un proyectil impactó contra un edificio residencial de 25 plantas en el cuarto piso, dejando atrapadas a numerosas personas en las plantas superiores. Los servicios de emergencia lograron rescatar a 22 personas, mientras continuaban las labores de búsqueda entre los escombros.

También en ese distrito se declaró un incendio en las plantas 23 y 24 de otro edificio de 30 pisos, lo que obligó a evacuar a los vecinos.

En Podilski, otro edificio de 21 plantas sufrió daños estructurales tras un impacto que provocó el derrumbe parcial entre los pisos tercero y cuarto.

Además, en Obolonski se registraron incendios en un almacén y otro edificio, con las llamas extendiéndose posteriormente a varias construcciones no residenciales. En Holosivski también se declararon incendios en un almacén y un inmueble de uso no residencial.

El ataque se produjo después de que Zelenski advirtiera en su mensaje diario de que Rusia preparaba una nueva ofensiva de gran intensidad contra la capital ucraniana. El mandatario señaló que, según la inteligencia del país, la ofensiva llegaría "justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", en referencia al calendario de los próximos acontecimientos internacionales.