Varios muertos y heridos en un tiroteo junto al Consulado de Israel en Estambul

Los alrededores del Consulado de Israel en Estambul fueron escenario este martes de un tiroteo que ha dejado varios muertos y heridos, aunque hasta el momento no se ha confirmado si la misión diplomática fue directamente atacada.

Vídeos compartidos en redes sociales muestran agentes de seguridad en la zona mientras se escuchan disparos, y los medios turcos informan del despliegue de varios equipos policiales hacia el lugar del incidente, situado en el barrio de Beşiktaş.

Al menos un agente habría resultado herido, mientras que tres sospechosos habrían sido neutralizados. Sin embargo, el Gobierno de Turquía aún no ha emitido una declaración oficial sobre los hechos.

La situación sigue siendo confusa y en desarrollo, y las autoridades locales mantienen un cordón de seguridad en la zona para controlar el incidente y recabar información sobre los responsables y sus motivaciones.