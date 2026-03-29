Netanyahu anuncia la ampliación de la “zona de seguridad” israelí en el sur de Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo la ampliación de la “zona de seguridad” que el Ejército israelí mantiene en territorio del sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra la milicia chií Hezbolá.

Según explicó en un mensaje difundido en redes sociales, la decisión responde a la necesidad de reducir el riesgo de ataques y alejar las amenazas de la frontera israelí.“He decidido ampliar más la zona de seguridad existente para atajar definitivamente el riesgo de invasión”, señaló Netanyahu.

Objetivo: avanzar hasta el río Litani

Las autoridades israelíes han manifestado en varias ocasiones su intención de extender su presencia hasta el río Litani, considerado una frontera natural en el sur de Líbano.

Este sábado, Hezbolá aseguró que tropas israelíes ya se encontraban en la ribera sur del río, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por Israel.

Netanyahu afirmó que su país ha logrado neutralizar gran parte del arsenal de Hezbolá: “Hemos derrotado la amenaza de los 150.000 misiles y cohetes”, declaró, aunque reconoció que la milicia aún conserva capacidad de ataque.

El dirigente israelí subrayó que mantiene contactos con el mando militar para eliminar completamente esa amenaza.

Mensaje de fuerza en el contexto regional

El primer ministro también situó esta estrategia dentro de un contexto más amplio en Oriente Próximo, asegurando que Irán, Hezbolá y Hamás han pasado de ser amenazas existenciales a enemigos debilitados. “Nosotros somos la parte activa. Tenemos la iniciativa y estamos muy dentro de su territorio”, afirmó.

Además, mencionó otras áreas bajo control o influencia militar israelí, como zonas en Siria o partes de la Franja de Gaza.