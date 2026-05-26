Varios muertos, incluidos menores, en un choque entre un tren y un minibús escolar en Bélgica

Escena del accidente entre un tren y una furgoneta, en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout, martes 26 de mayo de 2026.

Varias personas, incluidos menores, han fallecido este martes en un accidente en el municipio belga de Buggenhout (Flandes), por la colisión de un tren con un minibús escolar a la altura de un paso a nivel, en un accidente cuyas circunstancias están siendo aún investigadas.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 8:00 horas en Buggenhout cuando el vehículo escolar, en el que según medios locales viajaban siete niños de educación especial y dos adultos —el conductor y un acompañante—, ha sido impactado por el tren.

El ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, citado por la cadena RTL ha indicado que en el siniestro han fallecido dos adolescentes, el conductor y el acompañante de los escolares; aunque por el momento no se ha comunicado ningún balance oficial.

Un portavoz de la empresa que gestiona la red ferroviaria, Infrabel, ha asegurado en declaraciones a la cadena pública VRT que las imágenes registradas en el momento del siniestro muestran que "las barreras estaban bajadas y el semáforo en rojo" y que lo sucedido está siendo investigado por la Policía y por la Fiscalía.

El ministro belga de Seguridad e Interior, Bernard Quintin, y la responsable de Educación en Flandes, Zuhal Demir, han confirmado en sendos mensajes en redes sociales el trágico accidente y expresado sus condolencias a las familias de las "víctimas" y deseado una pronta recuperación a los heridos, sin precisar si hay ya un balance oficial de muertos y heridos.

La compañía de ferrocarril SNCB ha informado de que ninguno de los pasajeros del tren implicado en el accidente ha resultado herido.