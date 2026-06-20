Al menos cinco muertos en nuevos ataques israelíes en el sur del Líbano pese a la tregua

Israel reanuda sus ataques en Líbano con bombardeos que dejan ya seis muertos, entre ellos un militar.

Al menos cinco personas han muerto este sábado en una serie de ataques israelíes registrados en el sur del Líbano, según han informado medios oficiales libaneses, a pesar del alto el fuego recientemente anunciado entre Israel y el grupo chií Hezbolá.

Los bombardeos se han producido durante la madrugada y la mañana en varias localidades de la región de Nabatieh y sus alrededores, donde también se han registrado ataques con drones y artillería. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) ha detallado que tres de las víctimas han fallecido en Arab Salim, una en Deir Zahrani y otra en Dweir tras el impacto de un dron contra una motocicleta.

Las autoridades locales han advertido además de daños materiales en viviendas e infraestructuras, mientras la población civil continúa siendo la principal afectada por la inestabilidad en la frontera sur del país.

Estos ataques se producen apenas horas después de la entrada en vigor de la tregua entre Israel y Hezbolá, lo que evidencia la fragilidad del acuerdo y las dificultades para su aplicación efectiva sobre el terreno.

En paralelo, los esfuerzos diplomáticos internacionales siguen condicionados por la evolución del conflicto. El frente libanés se ha convertido en un elemento clave dentro del marco del acuerdo entre Washington y Teherán, que busca contener la expansión de la guerra en la región y reactivar la vía negociadora.

El frágil pacto entre Estados Unidos e Irán condiciona la tregua regional

El conflicto en Oriente Medio vive un nuevo punto de inflexión tras el acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que contempla una hoja de ruta para un alto el fuego y la apertura de negociaciones hacia un acuerdo de paz definitivo. El pacto, impulsado con mediación internacional, incluye compromisos para reducir la escalada militar en la región y estabilizar especialmente el frente del Líbano, uno de los focos más activos del conflicto.

Sin embargo, la aplicación del acuerdo se ha visto debilitada por la continuidad de los enfrentamientos sobre el terreno. En las últimas horas, varios contactos diplomáticos han quedado en suspenso debido al repunte de la violencia, lo que ha incrementado las dudas sobre la viabilidad real de la tregua y su cumplimiento por todas las partes implicadas.ç