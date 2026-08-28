Nepal y China suspendieron temporalmente los rescates ante el riesgo de una nueva riada en la frontera

Las autoridades de China han alertado este viernes del riesgo de un nuevo desastre en la zona afectada por la devastadora riada del miércoles en la frontera con Nepal, después de detectar que un lago de represamiento formado por los restos del desprendimiento glaciar ha comenzado a desbordarse, lo que ha obligado a suspender temporalmente las labores de búsqueda y rescate.

Según la televisión estatal china CCTV, los equipos de emergencia habían llegado a una zona situada a unos tres kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong cuando detectaron que el lago, que acumula alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua, comenzaba a desbordarse.

La situación fue considerada de alto riesgo ante la posibilidad de nuevas inundaciones y deslizamientos de barro y rocas, por lo que las autoridades ordenaron trasladar a los equipos de rescate a zonas seguras mientras el centro de mando evaluaba la situación.

Cerca de 500 personas han sido reubicadas en las zonas afectadas en el lado chino, mientras que 555 turistas atrapados en la región han sido evacuados.

La nueva amenaza se produce mientras continúan las labores para localizar a los desaparecidos de la primera riada. Nepal eleva ya a cerca de 540 los fallecidos, con cientos de personas todavía desaparecidas. En el lado chino se han confirmado al menos cinco muertos y alrededor de 550 desaparecidos, mientras que tres cadáveres han sido recuperados en India.

Las autoridades chinas han descrito el origen de la catástrofe como una avalancha de hielo procedente de un glaciar de alta montaña que se transformó en un flujo de detritos de gran velocidad y alcanzó el río antes de continuar hacia Nepal.

Esta explicación coincide con los análisis preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que atribuye el desastre al colapso de un glaciar y descarta que un terremoto estuviera detrás del episodio.

El nuevo lago no corresponde, según la información disponible, a una presa artificial construida por China, sino a una barrera natural formada por los materiales del desprendimiento que bloqueó el cauce. Su desbordamiento mantiene ahora en alerta a las autoridades ante el riesgo de una nueva crecida aguas abajo.

Nepal anuncia el rescate de uno de los tres españoles desaparecidos tras la fuerte riada

Las autoridades de Nepal ha anunciado este viernes el rescate de uno de los tres españoles desaparecidos tras la fuerte riada que arrasó el distrito de Rasuwa, en la frontera con China. Según ha informado la Junta de Turismo de Nepal, uno de los tres turistas españoles que estaban desaparecidos han sido rescatado con vida, en el marco de las operaciones que han logrado salvar a 121 turistas extranjeros.

La oficina ha detallado en su última actualización que 622 turistas siguen sin ser localizados tras el desastre, de los cuales, 473 son de nacionalidad extranjera, en su mayoría indios, 98. Las autoridades de Nepal han situado este viernes en 538 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi.

El número de personas rescatadas asciende a 3.742, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas, tal y como reflejan estos mismos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).