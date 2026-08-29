Nepal afronta la cuarta jornada de rescate con 626 muertos y más de 2.400 desaparecidos

Los equipos de rescate buscan a desaparecidos entre los restos provocados por la devastadora riada del río Bhotekoshi en Nuwakot, Nepal.

La tragedia provocada por las inundaciones y riadas en Nepal sigue aumentando de gravedad. Las autoridades han elevado a 626 el número de fallecidos tras la crecida del río Bhotekoshi y las posteriores inundaciones que golpearon varias zonas del país, especialmente el distrito montañoso de Rasuwa, próximo a la frontera con el Tíbet.

La situación continúa siendo crítica, ya que 2.426 personas permanecen desaparecidas, según los últimos datos de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA). Entre ellas hay 517 extranjeros, además de miembros de las fuerzas de seguridad y trabajadores de Aduanas e Inmigración.

Las morgues, desbordadas

Las labores de recuperación se complican por el elevado número de cadáveres. Las morgues nepalesas han superado su capacidad, lo que ha obligado a las autoridades a ordenar entierros individuales después de recoger muestras de ADN para facilitar una futura identificación.

En Chitwan, uno de los distritos más afectados, solo cuatro de los 233 cadáveres recuperados habían podido ser identificados. El avanzado estado de descomposición de muchos restos dificulta todavía más las tareas.

Los equipos de emergencia han logrado rescatar a 4.451 personas y mantienen desplegados 16 helicópteros del Ejército y de empresas privadas para acceder a las zonas más aisladas.

Siete muertos y 554 desaparecidos en China

La catástrofe también ha golpeado al otro lado de la frontera. China ha confirmado siete fallecidos y 554 desaparecidos en la región del Tíbet, donde las inundaciones han provocado graves daños.

Las autoridades mantienen además la vigilancia ante el riesgo de nuevas crecidas y desprendimientos en una zona especialmente vulnerable por las lluvias y la presencia de glaciares.