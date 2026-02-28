Netanyahu afirma que existen "muchas señales" de que el líder supremo iraní Ali Jamenei ha muerto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este sábado que existen “muchas señales” que apuntan a la posible muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, tras los ataques conjuntos lanzados por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

En una alocución dirigida a la ciudadanía israelí, Netanyahu explicó que la ofensiva inicial tuvo como objetivo el lugar en el que presuntamente se encontraba Jamenei, en el marco de una operación militar cuyo objetivo declarado es debilitar al régimen iraní y forzar un cambio político en el país.

El mandatario israelí calificó al líder supremo iraní de “tirano” y le acusó de promover el terrorismo a nivel internacional y de impulsar planes destinados a destruir Israel. Según defendió, estas iniciativas habrían quedado neutralizadas tras la ofensiva coordinada con Estados Unidos.

Netanyahu aseguró además que los ataques han provocado la muerte de “varios de los principales líderes” iraníes vinculados al programa nuclear del país y describió la primera jornada de operaciones como “histórica”.

Asimismo, avanzó que Israel continuará atacando “diversos objetivos del régimen” en territorio iraní durante los próximos días. En un mensaje dirigido directamente a la población iraní, sostuvo que se abre una “oportunidad” para provocar la caída del actual sistema político e instó a la ciudadanía a movilizarse para “acabar el trabajo” y derrocar a la República Islámica.