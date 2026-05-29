Netanyahu afirma que las fuerzas israelíes cruzan el río Litani y amplían su ofensiva en Líbano

En Beirut, Líbano, se observan daños en el lugar de un ataque aéreo israelí que alcanzó un apartamento dentro de un edificio residencial en Choueifat.

Israel intensifica su operación militar en el sur del Líbano y consolida posiciones más allá del río Litani, según ha confirmado el primer ministro Benjamín Netanyahu, en un contexto de fuerte escalada bélica en la región y mientras se mantienen los bombardeos y desplazamientos de población civil.

Netanyahu aseguró durante una visita a tropas en la frontera norte que las fuerzas israelíes han cruzado el Litani —a unos 30 kilómetros de la frontera— y avanzan hacia nuevas posiciones. “Nuestras fuerzas cruzan el Litani y avanzan hacia posiciones de control”, afirmó en un comunicado difundido por su oficina, en el que también sostuvo que la operación se extiende a Beirut y al valle de la Bekaa.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, respaldó la ofensiva y confirmó la continuidad de las operaciones terrestres en el sur libanés, con el objetivo de “intensificar el daño” contra Hizbulá y alejar la amenaza de las comunidades del norte de Israel.

En paralelo, el Ministerio de Salud libanés eleva el balance de víctimas a al menos 3.324 muertos y más de 10.000 heridos desde el inicio del conflicto, mientras continúan los ataques en distintas zonas del país, incluyendo Sidón, Nabatieh y Tiro.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha reclamado a Estados Unidos y a la comunidad internacional un alto el fuego inmediato como condición previa para cualquier avance diplomático, en un intento de frenar la escalada militar.

Además del frente libanés, Netanyahu afirmó haber ordenado al Ejército israelí ampliar su control sobre la Franja de Gaza hasta el 70%, en una nueva fase de la ofensiva contra Hamás, que ya controla alrededor del 60% del territorio según fuentes militares israelíes.

La situación abre un escenario de máxima tensión en varios frentes simultáneos, con operaciones militares activas en Líbano y Gaza, y una creciente presión internacional para intentar contener la expansión del conflicto.