Un nuevo ataque de Israel sobre Líbano deja 17 muertos, tres de ellos niños

Un nuevo ataque de Israel sobre Líbano deja 17 muertos más en su país vecino, donde la cifra de fallecidos por los bombardeos israelíes desde el pasado 2 de marzo se eleva por encima de las 3.300 personas.

En el asedio llevado a cabo por las tropas del país hebreo durante el día de hoy, tres de las personas que perdieron la vida eran niños.

Pese al alto el fuego en vigor y a que hay conversaciones de paz en marcha, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ya avanzó esta misma semana que sus tropas "intensificarán" la ofensiva en Líbano.

Delegaciones de los dos países mediterráneos tienen previsto mantener mañana un encuentro en el Pentágono para abordar cuestiones de seguridad antes de una nueva ronda de conversaciones la semana que viene, en Washington.