Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo en una escuela de Canadá

Al menos nueve personas han muerto y 27 han resultado heridas este martes en un tiroteo en una escuela secundaria del municipio de Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica, según ha informado la Policía Montada.

Los agentes acudieron al centro tras recibir un aviso por la presencia de un tirador activo, descrito como una “mujer con vestido y cabello castaño”. A su llegada, encontraron a la presunta autora muerta, aparentemente con una lesión autoinfligida.

En el interior del recinto escolar, la Policía localizó a seis personas fallecidas, a las que se sumó otra víctima que murió mientras era trasladada al hospital. Posteriormente, en el marco de la investigación, los agentes identificaron una segunda ubicación relacionada con los hechos, una vivienda cercana en la que fueron halladas otras dos personas sin vida.

Las autoridades han señalado que continúan realizando registros en distintas propiedades para determinar si hay más personas afectadas o vinculadas al suceso.

En cuanto a los heridos, dos personas fueron evacuadas en helicóptero con lesiones graves o potencialmente mortales, mientras que otras 25 están siendo evaluadas en el centro médico local por heridas que no ponen en riesgo su vida. La escuela fue evacuada tras el ataque.

En una rueda de prensa posterior, el comandante de la Policía Montada en el Distrito Norte, Ken Floyd, evitó precisar cuántas de las víctimas mortales son menores de edad y aseguró que los investigadores trabajan para determinar la conexión entre la atacante y las víctimas, aunque reconoció que será difícil esclarecer las motivaciones del suceso.