Suiza votará en referéndum si limita su población a 10 millones de personas

Previsiblemente, el próximo 14 de junio los ciudadanos de Suiza estarán llamados a las urnas para decidir, a través de referéndum, si quieren reformar la Constitución para limitar la población del país a 10 millones de personas en el horizonte de 2050.

En un momento en que el país helvético supera los 9 millones de habitantes, el Partido Popular Suizo o Unión Democrática de Centro (su nombre alemán difiere del francés) ha decidido impulsar este plebiscito para poner coto a la "inmigración descontrolada". Y es que, según sus cálculos, la entrada anual en Suiza de unas 200.000 personas "está perjudicando" a la mayoría social, mientras "una pequeña élite se beneficia" de importar "mano de obra barata".

Con todo, siguiendo un argumentario en el que responsabiliza a la inmigración del alza de los precios, del aumento de la violencia y hasta del tráfico en las carreteras, lo que dicen rechazar los impulsores de esta iniciativa no es "la migración laboral", sino el asilo y la reunificación familiar "excesiva desde la UE". "¿Preferimos 25.000 trabajadores cualificados al año o 25.000 solicitantes de asilo de todo el mundo?", inquieren por tanto, a pesar de que esos empleados también podrían sufrir limitaciones si prospera el referéndum, debido a que prevé que no puedan introducir en el país "a sus abuelos, suegros, nietos, familiares que necesitan cuidados...".

Tal y como recoge el texto que saldrá a votación, la Carta Magna de Suiza debería incorporar un artículo por el cual, si los residentes superan la cifra de 9,5 millones de personas antes de 2050, se tomarán medidas "en particular en el ámbito del asilo y la reunificación familiar" y dejarán de concederse derechos de residencia. Asimismo, se rescindirán los tratados internacionales que impliquen la llegada de nuevas personas, como los acuerdos de libre circulación con la UE o el pacto migratorio de la ONU.

En 2014, los suizos ya apoyaron otro referéndum a instancias del mismo partido para limitar la entrada de ciudadanos de países de la Unión Europea a su mercado laboral a través del establecimiento de unas cuotas anuales, pues salió adelante con un ajustado 50,4% de los votos. Una iniciativa posterior de un grupo ecologista para establecer que la inmigración no pudiera superar el 0,2% de la población suiza, en cambio, recibió apenas un 25% de apoyo.