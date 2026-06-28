Nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán debilitan una frágil paz

Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmaron que sus fuerzas aéreas atacaron posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la “continua agresión” de Teherán “contra el transporte marítimo comercial”, la cual respondió horas después con ataques dirigidos contra las bases norteamericanas en Bahréin y Kuwait.

“Las fuerzas del Centcom lanzaron hoy ataques en respuesta directa a la continua agresión iraní contra el transporte marítimo comercial. Aviones militares estadounidenses atacaron infraestructura de vigilancia militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y sistemas de lanzamiento de minas”, declararon en un comunicado en sus redes sociales.

Las fuerzas militares de Estados Unidos advirtieron que estas acciones son una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche. “Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional”, rezó el comunicado.

La Guardia Revolucionaria

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con ataques de misiles y drones contra las bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin, destruyendo ocho instalaciones. “Durante una operación conjunta con misiles y drones llevada a cabo entre las dos y las tres de la madrugada de hoy, domingo 7 de Tir, han destruido ocho instalaciones clave del ejército estadounidense, asesino de niños, en la base de Ali Al-Salem, en Kuwait, y en la Quinta Flota, en el puerto de Salman, en Baréin, y han respondido de forma contundente a las recientes agresiones de Estados Unidos”, matizó el brazo armado.

Según informaron medios iraníes, varios proyectiles impactaron en la noche del sábado al domingo en la región de Sirik y en la región de Qeshm, en la parte iraní del estrecho de Ormuz. En concreto se escucharon varias explosiones en la localiad de Taherui, según recoge la televisión pública iraní IRIB. Este medio asegura citando “una fuente militar informada” de que las explosiones se deben al impacto de varios proyectiles contra una torre de comunicaciones.

Por su parte, el portal estadounidense Axios informó citando fuentes norteamericanas de que este ataque es en represalia por el impacto de un proyectil contra un petrolero en la mañana del sábado. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido, dependiente del Ministerio de Defensa británico, también informó del impacto de un proyectil contra un petrolero. El armador del buque, que no fue identificado, informó de daños en el puente de mando. “Toda la tripulación está a salvo. No se ha informado de ningún daño medioambiental hasta el momento”, indicaron en su comunicado. El organismo británico recomendó a los buques que transiten con “cautela” por la zona y les emplazó a “informar de cualquier actividad sospechosa”. Además, elevó el nivel de amenaza a sustancial y advirtió de la presencia de buques de guerra que trabajan en el desminado del estrecho.

Teherán insiste en que controlará Ormuz durante 30 días El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, avisó a Estados Unidos de que Teherán controla absolutamente todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones tal y como interpreta el memorándum de entendimiento con Washington firmado este mes, y acusó a la parte norteamericana de incumplir la primera cláusula del mismo: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano. Araqchi realizó estas declaraciones nada más llegar a Irak, donde pasará el día de visita oficial, en medio de nuevos cruces con bombardeos con Estados Unidos y después de un acuerdo entre Líbano e Israel que ha sido repudiado por el partido milicia libanés Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, al entender que contraviene el documento firmado por Irán y Estados Unidos. “Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum”. Araqchi también avisó a Estados Unidos de que “el estrecho de Ormuz permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial”. La responsabilidad sobre el estrecho, añadió, recae sobre la República Islámica de Irán. “No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro”, avisó.