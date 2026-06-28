Nuevos ataques de Ucrania contra refinerías de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado nuevos ataques contra refinerías rusas en las regiones de Yaroslavl y Krasnodar, donde las autoridades locales han confirmado al menos un fallecido.

Se trata de ataques de largo alcance, pues mientras la primera se ubica a 700 kilómetros de la frontera ucraniana, la segunda está a unos 300 kilómetros.

Junto con esa información aportada por Zelenski, los servicios de emergencia rusos han detallado que la caída de fragmentos de drones ucranianos ha desatado un incendio en una petrolera, además de destruir ventanas en una vivienda y causar daños en una línea de alta tensión.

Lo mismo ha sucedido en la pequeña localidad de Trudobelikovsky, donde el ataque ha dejado un hombre herido leve, y a su vez ha causado daños estructurales en cuatro viviendas.