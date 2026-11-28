Un avión de carga Boeing C-17A Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos

Un grupo de hackers ha logrado penetrar la principal infraestructura informática en la nube de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en una intrusión que podría haber comprometido aplicaciones militares e información personal sensible, según han informado este viernes medios estadounidenses citando a fuentes oficiales.

De acuerdo con las informaciones confirmadas por un funcionario de la Casa Blanca a la cadena NBC News, la brecha de seguridad ha sido detectada a lo largo del último mes durante una actualización de la plataforma, aunque por el momento se desconoce la autoría y el alcance exacto del ataque.

Un portavoz de la Fuerza Aérea, citado por la cadena estadounidense, ha rehusado confirmar o desmentir el incidente al señalar en un comunicado que la institución "no comenta sobre posturas de seguridad, vulnerabilidades ni el estado operativo de redes y sistemas específicos", si bien ha subrayado que garantizar la seguridad de sus activos críticos sigue siendo "una prioridad absoluta".

"Garantizar la seguridad, la resiliencia y la disponibilidad de nuestros activos bélicos más importantes sigue siendo una prioridad absoluta", ha declarado el portavoz.

Por su parte, la empresa tecnológica Leidos —contratista principal encargada de operar el sistema Cloud One desde el pasado mes de mayo tras adjudicarse un contrato de 454,9 millones de dólares (casi 420 millones de euros) para modernizar y proteger estos servicios— no ha querido pronunciarse sobre la intrusión y se ha remitido a la postura de las autoridades militares, según ha informado la cadena CBS.

Este ciberataque se suma así a una cadena de incidencias registradas durante el último mes en distintas agencias federales estadounidenses, entre ellas la Oficina Federal de Investigación (FBI), donde los atacantes accedieron a una base de datos nacional de antecedentes penales.

A ello se suma también la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

La oleada de incidentes coincide además con la reciente destitución la semana pasada del director nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, impulsada por el jefe de Gabinete presidencial, Stephen Miller, según fuentes citadas por la cadena CBS News.