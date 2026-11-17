Un ciberataque afecta a las páginas web de al menos 178 organizaciones, entre ellas IKEA, Zoom, Salesforce y HSBC, además de medios como la BBC y la CNN.

Un ciberataque ha afectado a las páginas web de al menos 178 organizaciones, entre ellas IKEA, Zoom, Salesforce y HSBC, además de medios como la BBC y la CNN. Los ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad de Optimizely, una herramienta utilizada por estas compañías, para introducir código malicioso en sus webs.

El ataque fue descubierto por el investigador de seguridad Scott Helme, cuyo equipo analizó 1.611 archivos JavaScript y encontró contenido malicioso en 188 de ellos.

Datos bancarios y criptomonedas

El código podía capturar los datos de las tarjetas bancarias introducidos en formularios de pago, además de robar determinadas cookies y detectar direcciones de monederos de criptomonedas para sustituirlas por otras controladas por los atacantes.

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Los investigadores también detectaron funciones destinadas a intentar explotar vulnerabilidades de iPhone y iPad no actualizados. Por ahora se desconoce cuántos usuarios pudieron verse afectados, aunque se han rastreado unos 7.000 dólares en criptomonedas hacia monederos vinculados a los atacantes.

¿Hay webs españolas afectadas?

El listado incluye algunos dominios dirigidos al mercado español, aunque no se ha confirmado que haya usuarios en España víctimas del robo de datos.

Optimizely asegura que ya ha corregido la vulnerabilidad y retirado el código malicioso. Salesforce también desactivó los archivos afectados como medida de precaución, mientras IKEA analiza el impacto sobre sus servicios.

Si se realizó alguna compra en una de las webs afectadas durante el lunes, los expertos recomiendan revisar los movimientos de la tarjeta y permanecer atentos a cargos no reconocidos.