El papa León XIV agradece a España tras su viaje apostólico

El papa León XIV ha expresado este domingo su gratitud por el viaje apostólico que acaba de realizar a España y ha agradecido de forma especial al rey Felipe VI su acogida. "Expreso ante todo mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar a España", ha dicho durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El pontífice ha trasladado su reconocimiento a distintos destinatarios, entre ellos "al pueblo español" por haberle recibido "con mucho entusiasmo y devoción" y ha subrayado que está "agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", así como "a los obispos, las comunidades que he visitado y a toda la Iglesia que está en España". "¡Que Dios bendiga siempre a España!", ha expresado.

El papa, junto a parte de la delegación eclesiástica, aterrizó en Roma este viernes por la noche tras concluir su viaje apostólico a España, a bordo de un avión Falcon que le ofreció el rey Felipe VI.

Estaba previsto que volase en un avión de la compañía Iberia, pero este experimentó problemas técnicos y se retrasó, ante lo que bajó de la aeronave y, posteriormente, el rey le cedió el Falcon para su viaje de vuelta. Mientras, el resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, regresaron en otro avión puesto a su disposición por Iberia.