Estas son las fechas previstas por el papa León XIV para visitar España: "Es lo que a mí me ha llegado"

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, fue el que confirmó la visita del Papa León XIV a España el próximo junio.

El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, ha revelado este martes, al ser preguntado por la posibilidad de que el papa viaje a España, que las fechas que se barajan comprende del 6 al 12 de junio. La visita aún ha sido confirmada por la Santa Sede, pero Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje.

"Yo tengo entendido que son del 6 al 12. Es lo que a mí me ha llegado, no sé si digo algo que no tenga que decir", ha indicado Planellas en una entrevista al programa Ecclesia de la COPE, al ser preguntado si tenía "mucho lío con el viaje del papa".

Sobre los detalles de la visita, ha detallado que "primero" estará en Madrid, donde habrá "un acto conjunto". "Por concretar, habrá un encuentro en la Conferencia Episcopal con todos los obispos en la sede de Añastro", ha añadido el arzobispo.

A continuación, ha señalado que visitará Barcelona, donde "también parece que habrá un encuentro general y después el encuentro de la Sagrada Familia que tiene que ser el día 10, esto sí, porque claro, es el día del centenario de la muerte de Antonio Gaudí". "Después, al día siguiente, pues irá a las Islas Canarias. Esto es lo que yo sé", ha concluido.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha comenzado los preparativos de la visita del papa León XIV a España, formando un "equipo de trabajo" que estará coordinado por las diócesis de Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife. Además, se ha puesto en marcha una web creada para la preparación del viaje del papa.