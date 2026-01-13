Las raíces gallegas del Papa León XIV: la Diócesis de Tui-Vigo lo confirma

Avelino Bouzón Gallego, canónigo archivero de la catedral de Tui, acaba de publicar la genealogía materna que une al Papa León XIV con la Diócesis de Tui-Vigo. En concreto con la parroquia de San Salvador de Torneiros. El estudio surge a raíz de la lectura de la biografía del Papa León XIV titulada: “Biografía de León XIV, el Papa agustino, peregrino hacia Dios", de Rafael Lazcano. En dicha biografía, el autor señala los orígenes gallegos del Papa por parte materna: “Los padres de Francisco fueron Benito Lorenzo de Bastos, natural de Porriño, y Antonia González Vázquez, casados el 9 de enero de 1677 en la iglesia del Espíritu Santo de La Habana”.

Con esta información Avelino Bouzón buscó en los libros parroquiales de Santa María de Porriño y San Salvador de Torneiros. Inmediatamente, se descartó la parroquia de Santa María de Porriño, ya que los primeros libros parroquiales son de mediados de 1700. La búsqueda se centró en los libros del San Salvador de Torneiros que datan de inicios de 1600.

Así en el Libro I de Bautizados consta el asentamiento de Benito Bastos Lorenzo, bautizado en dicha parroquia el primero de diciembre de 1639.

Los padres de Benito Bastos Lorenzo, vecinos de San Miguel de Pereiras, fueron Benito de Bastos do Lago y María Lorenzo Pérez, bautizada en Torneiros el 31 de marzo de 1613. Se casaron en Torneiros el 8 de septiembre de 1635. Benito de Bastos do Lago era vecino de Pereiras, donde se casó con María do Lago. María Lorenzo Pérez, era hija de Lorenzo de Riascos e Inés Pérez, ambos vecinos de Torneiros. Por lo tanto, afirma Avelino Bouzón, Benito de Bastos Lorenzo es el quinto trastatarabuelo por ascendencia materna de Roberto Prevost (el Papa León XIV).

Benito de Bastos do Lago ocupa el puesto sexto, y el padre, Juan de Bastos, vecino de Pereiras, el séptimo de los ancestros por línea materna. Un trastatarabuelo es el padre o la madre del tatarabuelo o tatarabuela de una persona, es decir, un ascendiente directo en línea recta que se sitúa una generación antes del tatarabuelo.