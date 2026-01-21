El Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo remite al Tribunal de Justicia

El Parlamento Europeo acordó este miércoles remitir el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que suspende su entrada en vigor hasta que haya un pronunciamiento judicial.

La decisión coincide con una masiva protesta agraria en Estrasburgo, donde unos 4.000 agricultores de quince países, con alrededor de 400 tractores procedentes de España, Polonia o Alemania, se concentraron ante la sede del Parlamento sin incidentes reseñables.

El presidente del sindicato agrícola francés FNSEA, Arnaud Rousseau, advirtió de que la ratificación del acuerdo supondría “un nuevo golpe” para la agricultura europea, al generar una mayor presión sobre los precios agrícolas.